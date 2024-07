CDU will Strafrecht für junge Täter verschärfen

Angriff in Bad Oeynhausen

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen sitzt der Tatverdächtige weiterhin in U-Haft. Die Union ruft nach Konsequenzen – und attackiert die Bundesinnenministerin.

Die CDU verlangt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen in Bad Oeynhausen, Heranwachsende künftig in der Regel nach Erwachsenenstrafrecht zu belangen. Faeser habe erklärt, der 18-jährige tatverdächtige Syrer sei auch ein Beispiel für eine "nicht gelungene soziale Integration", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin.