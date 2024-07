Der Bundeshaushalt setzt klare Prioritäten, heißt es darin. Es soll mehr Geld für innere und äußere Sicherheit ausgegeben werden. Auch der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Klimaschutz sollen finanziell gestärkt werden, so der Plan der Ampelregierung. Ein Überblick über die einzelnen Punkte.

Hier wird investiert

Die Investitionen des Bundes erreichen mit dem neuen Haushalt ein Rekordniveau. Im Jahr 2025 werden sie auf rund 57 Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 waren es 53 Milliarden Euro. Hinzu kommen Gelder aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie Zuschüsse zur EEG-Umlage in Höhe von etwa 40 Milliarden Euro.

Im Bereich Infrastruktur soll Geld in Schienen, Straßen, Nahverkehr und digitale Netzwerke fließen, wie es in einem Papier der Bundesregierung heißt. Die Deutsche Bahn erhält Baukostenzuschüsse und das Eigenkapital wird erhöht. Weitere Darlehensvergaben an die Deutsche Bahn AG und die Autobahn GmbH würden geprüft, wie es heißt.