Angela Merkel galt als "Teflon-Kanzlerin", Olaf Scholz als eine Art "Roboter" – Regierende zeigen in Deutschland wenig Emotionen. Politikberater Johannes Hillje fordert: Das muss sich ändern.

Politikberater Johannes Hillje beobachtet die Partei seit Jahren eng. Er fordert in seinem neuen Buch "Mehr Emotionen wagen": Die anderen Parteien müssten nachziehen. Die Nüchternheit vergangener Kanzler sei überholt, es brauche eine "demokratische Gegenemotionalisierung" in der deutschen Politik, so Hillje.

Wie aber kann das gelingen, ohne Populismus zu befeuern?

t-online: Herr Hillje, Ihr Buch eröffnet mit einer für manche wohl noch immer überraschenden Feststellung: Die AfD sei nicht nur Wutpartei, sondern auch eine sexy Gute-Laune-Partei. Ein Anker für positive, nicht nur negative Identifizierungen. Was bringt Sie zu dem Schluss?

Johannes Hillje: Die AfD ist für ihre Anhänger Hoffnungsträgerin, viel stärker, als das für andere Parteien und deren Wähler gilt. Das zeigen Erhebungen. Sie erzeugt und verstärkt nicht nur Angst und Wut. Sie bietet ihren Anhängern gleichzeitig einen positiven Gefühlsausgleich, was ein menschliches Bedürfnis ist. Das gelingt ihr, indem sie einen dramaturgischen Bogen spannt – vom Niedergang des Landes im Heute hin zur Erlösung der eigenen Kultur im Morgen.

Johannes Hillje (Quelle: Per Jacob Blut) Zur Person Johannes Hillje, 39, ist Politikwissenschaftler, Politik- und Kommunikationsberater. Im Bundestagswahlkampf beriet er Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck. Er promovierte mit einer Arbeit über "Das 'Wir' der AfD" an der Universität Kassel. 2021 erschien sein Buch "Propaganda 4.0", vergangene Woche dann "Mehr Emotionen wagen: Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen".

Im Ost-Wahlkampf feierte die AfD mit ihren extremsten Landesverbänden reihenweise "Familienfeste". Hat die Partei ihre Strategie geändert, die positive Erzählung verstärkt?

Die Volksfest-Strategie haben wir in diesem Ausmaß zum ersten Mal in Ostdeutschland im vergangenen Jahr gesehen. Die Bundespartei hat diese Strategie im Bundestagswahlkampf übernommen, soweit das im Winter und in Hallen möglich war. Zum Beispiel der Wahlkampfauftakt: Da hat die AfD im Grunde eine Party in der imaginierten Apokalypse gefeiert. Da wurde getanzt und gesungen, zwischen den Untergangsreden rief Alice Weidel noch: "Ich liebe euch" in den Saal. Wir erleben eine Eventisierung von Politik auf der einen Seite – und zugleich eine neue Allianz von Demagogie und Technologie auf der anderen.

Was meinen Sie mit der "Allianz aus Demagogie und Technologie" genau?

Dieser Feel-Good-Extremismus, den wir bei AfD-Veranstaltungen sehen, findet auch im Netz statt – durch die Bilder, Videos und Songs, die die AfD mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Das ist eine Ästhetisierung, Modernisierung und eben auch zusätzliche Emotionalisierung des Rechtsradikalismus, weil er in diesen Formaten alle Sinne ansprechen kann. Und die AfD hat bei der KI einen Vorteil auf ihrer Seite: Die Partei hat ein klares Zukunftsbild, das auf der Vergangenheit beruht. Das Vergangene ist eine strukturelle Gemeinschaft mit generativer KI, die ihre Bilder auf Basis eines großen Datenarchivs erstellt. Sie kann bereits Dagewesenes besser darstellen als völlig neue Zukunftsentwürfe.

Deutschland wurde jetzt jahrelang von einem Kanzler regiert, den Journalisten immer wieder als "Roboter", "Scholzomaten" oder "Sprechautomaten" bezeichnet haben. Frei von jeder Emotionalität also. Wie ausschlaggebend war das für sein Scheitern?

Olaf Scholz hat nie zugelassen, dass die Menschen eine positive Beziehung zu ihm aufbauen können. Es spielt aber eine große Rolle, dass man den Menschen, der das Land regiert, auch persönlich einschätzen und sich positiv identifizieren kann. Scholz hat seinen Stil selbst einmal "Charisma des Realismus" genannt. Ich aber würde es eher regierende Regungslosigkeit nennen. Da wusste niemand so genau, woran man war, wohin er das Land mit seiner Politik bringen will. Neu ist das aber nicht in der Bundesrepublik.

Warum?