"Ich denke ja, es gibt Bücher"

Die AfD sieht sich gerne als Verteidigerin der deutschen Kultur. So forderte etwa der Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, in einem Gespräch mit einem Kinderreporter des ZDF einst, dass in Schulen mehr deutsche Gedichte gelehrt werden sollten. Unangenehm wurde es für den heute 49-Jährigen, als er auf die Frage, was denn sein Lieblingsgedicht sei, kein einziges nennen konnte.