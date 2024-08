So hat Björn Höckes rechte Hand, Torben Braga, vergangene Woche erklärt, warum er mitten im Wahlkampf mit seiner neu gegründeten Atesto UG in die Werbewirtschaft geht. t-online berichtete exklusiv . Braga gehört in Thüringen zu Höckes engsten Vertrauten. Im AfD-Landesverband ist er Vize-Vorsitzender, in der Landtagsfraktion Parlamentarischer Geschäftsführer.

Kubitscheks Netzwerk

In der AfD ist das Netzwerk unter dem Namen von Kubitscheks Wohnort Schnellroda zum geflügelten Wort geworden: Wer in der AfD etwas werden will, muss sich mit "Schnellroda" gutstellen, heißt es oft. Zumindest eine offene Ablehnung gilt in der Partei als wenig karriereförderlich. Kubitscheks Einfluss auf Personal und Programm wird besonders in den Ostverbänden als erheblich eingeschätzt. Seine ideologische und persönliche Nähe zu Höcke ist seit vielen Jahren kein Geheimnis.