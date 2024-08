"Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht": Der Band Trio gelang mit ihrem Song ein absoluter Hit. Nun wird er Teil des Landtagswahlkampfs in Thüringen.

Gut schaut es für Bodo Ramelow laut Umfragen nicht aus: Umfragen sehen Björn Höckes AfD in Thüringen weit enteilt, der Ministerpräsident selbst liegt mit seiner Linken noch hinter CDU und BSW. Und doch versucht Ramelow wohl, in diesem Wahlkampf gute Laune zu verbreiten.

Zusammen mit der Thüringer Band Donata hat Ramelow einen veritablen Kult-Hit gecovert: "Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha" von Trio – besser bekannt einfach als "Da Da Da". Ramelow steuert in dieser Kooperation mehrere Textzeilen bei, beispielsweise "Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha" oder "Geht es immer nur bergab? Aha". Dabei trägt der Ministerpräsident einen Anzug und Sonnenbrille.

Während des Videos werden am unteren Bildrand immer wieder Schlagzeilen aus dem Wahlkampf eingeblendet. Am Ende wird der Satz "Du musst mich nicht lieben, Demokrat sein reicht" gezeigt.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag und damit auch ein neuer Ministerpräsident gewählt. Zur Wahl stehen neben Ramelow und Höcke noch Mario Voigt von der CDU, Georg Maier von der SPD sowie Katja Wolf vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Alle anderen Parteien, inklusive der FDP und den Grünen, werden voraussichtlich an der Fünfprozenthürde scheitern.