Nach der Farbattacke auf die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat sich die 55-Jährige am Donnerstagabend auf der Plattform X geäußert: "Es geht mir gut. Nur der Schreck steckt mir noch ein bisschen in den Knochen." Zudem bedankte sich Wagenknecht für die "vielen besorgten Nachrichten" und versicherte, dass sie und ihre Anhänger sich "nicht einschüchtern" lassen würden.

BSW-Sprecher hält Verbindung zum Ukraine-Krieg für möglich

Der Thüringer BSW-Pressesprecher Steffen Quasebarth erklärte, der Mann habe eine Art medizinische Spritze benutzt und etwas Unverständliches gebrüllt. Womöglich stünden seine Äußerungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Angaben von der Polizei dazu gibt es bislang noch nicht. Wagenknecht sei am Kopf, am Oberkörper und am Hals getroffen worden. Die Farbe sei sehr haftend und haltbar, so Quasebarth weiter.