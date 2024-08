Das Golfemirat Katar hat Medienberichten zufolge zwischen der deutschen Regierung und den Taliban-Machthabern in Afghanistan bei der Abschiebung afghanischer Staatsangehöriger in ihr Herkunftsland vermittelt. Der katarische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf eine nicht näher genannte offizielle Quelle: "Katars Rolle bestand darin, Botschaften zwischen den Parteien zu übermitteln und die Ankunft der Afghanen an ihrem endgültigen Ziel zu erleichtern." Katar habe seine Rolle auf Bitten Deutschlands eingenommen, hieß es weiter. Deutschland unterhält zu den Taliban-Machthabern in Kabul keine diplomatischen Beziehungen.