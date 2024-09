Die AfD und das BSW gehen als Gewinner aus den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen hervor. In Thüringen gewinnt die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD und liegt deutlich vor der zweitplatzierten CDU. Das erst in diesem Jahr gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zieht als drittstärkste Kraft in beide Landtage ein.