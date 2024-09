Fast jeder Zweite (46 Prozent) in Deutschland befürwortet einer Umfrage zufolge eine mögliche Beteiligung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an Landesregierungen. Das sind 7 Prozentpunkte mehr als Anfang August, wie der aktuelle ARD-Deutschlandtrend zeigt. Vier von zehn Befragten (40 Prozent) fänden das hingegen nicht gut (-9).

Blick auf BSW im Osten positiv

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat die CDU in beiden Ländern auch das BSW zu Gesprächen eingeladen. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung des BSW mehrheitlich positiv: 56 Prozent fänden das gut, jeder Dritte (33 Prozent) fände das laut der Angaben nicht gut. Jeder zweite Unions-Anhänger (49 Prozent) lehnt eine Beteiligung des BSW an Landesregierungen ab, gut jeder dritte Unions-Anhänger (36 Prozent) ist offen dafür.