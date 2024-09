Aktualisiert am 10.09.2024 - 09:42 Uhr

Sie haben mit der Zusage bis kurz vor Schluss gewartet. Doch jetzt will die Union doch an einem Migrationsgespräch mit der Ampelkoalition teilnehmen.

Nach langem Zögern hat die Unionsfraktion ihre Teilnahme an einem weiteren Gespräch mit der Regierung zur Migrationspolitik zugesagt. "Wir werden das Gespräch heute Mittag führen", sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei (CDU), am Dienstag in Berlin. "Wir werden sehen, ob wir die gleiche Sichtweise haben und gemeinsam vorgehen können."