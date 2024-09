CDU-Chef Friedrich Merz führt die Union in die Bundestagswahl 2025. Der 68-Jährige soll bei der Wahl als gemeinsamer Kanzlerkandidat der Unionsparteien antreten – mit ausdrücklicher Unterstützung von CSU-Chef Markus Söder, der seine eigenen Ambitionen auf die Kandidatur zurückstellt. Die beiden Parteivorsitzenden verkündeten die Personalentscheidung am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Als gemeinsames Ziel gaben sie die Rückkehr an die Regierungsspitze an.