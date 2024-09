Ministerpräsident Woidke hat die Wahl in Brandenburg zwar für sich entschieden, aber auch die AfD hat viele Stimmen dazugewonnen. Im brandenburgischen Erkner sind die Meinungen so geteilt wie das Wahlergebnis.

Haarscharf war es für die SPD: Mit einem knappen Vorsprung gewann die Partei die Landtagswahl in Brandenburg vor der AfD. Damit dürfte Ministerpräsident Dietmar Woidke seine elfjährige Amtszeit verlängern können. Und trotzdem: Die AfD erreichte fast 30 Prozent. Auch in der kleinen Stadt Erkner haben viele Menschen für die Rechtspopulisten gestimmt.

Erkner ist nicht irgendein Ort in Brandenburg. Denn die 12.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Berlin entspricht quasi Brandenburg im Kleinen. t-online hat dafür das Sinus-Institut und seinen Partner MB Micromarketing gefragt: Welcher Ort repräsentiert die Bevölkerung des gesamten Bundeslandes am ehesten? Das Ergebnis war Erkner. Hier lesen Sie mehr zu der Methode. Und auch ein Blick auf die Wahlergebnisse zeigt: In Erkner wird fast genauso gewählt wie auf Landesebene. Wie also denken dort die Menschen über den Wahlausgang?

Am Montag hadern in Erkner viele Menschen mit der erstarkten AfD – sind aber auch erleichtert darüber, dass Woidke nicht gehen muss. Der SPD-Ministerpräsident hatte vor der Wahl angedroht, seine politische Karriere zu beenden, sollte die SPD die Wahl nicht gewinnen. Zu einem Zeitpunkt, an dem die AfD noch deutlich vor der SPD lag. Die Umfragen zeigten in der Folge ein immer knapper werdendes Wettrennen, das Woidke erst am Wahltag für sich entschied. Mehr Spannung geht in einer Landtagswahl kaum.

In der Friedrichstraße, der belebtesten Straße Erkners, freut sich Pensionär Frank über Woidkes Abschneiden. "Was Woidke gemacht hat, war konsequent, und er hat richtig was in die Waagschale geworfen", sagt der 65-Jährige. Wirtschaftlich laufe es in Brandenburg gut, und gerade in Erkner habe man mit der Nähe zu Berlin wenig Grund, sich zu beklagen. Im Bildungsbereich sieht er jedoch Potenzial: "Da lief es die letzten 35 Jahre chaotisch. Da sollte man mehr mit Leuten aus der Praxis reden", so Frank, der selbst im Bildungsbereich gearbeitet hat.

"Eine Art Rebellion"

Viele Bewohner Erkners pendeln mit dem Zug nach Berlin, die Stadt ist der letzte Halt an einer Berliner S-Bahnlinie. Auch an diesem Montagmorgen ist an der Haltestelle Hochbetrieb. Nur wenige wollen hier nicht über die Wahl sprechen, die meisten haben eine Meinung zum Wahlausgang. So auch Annett, 59 Jahre: "Dass Woidke gewonnen hat, finde ich gut, weil das einen Sieg der AfD verhindert hat", sagt sie. Die dennoch hohe Zustimmung für die AfD gerade bei den jungen Menschen aber stimmt sie nachdenklich: "Vielleicht ist es eine Art Rebellion oder fehlende Lebenserfahrung, aber die müssten auch sehen, dass da keine Lösungen geboten werden."

Die 84-jährige Edeltraud hingegen hält nicht viel vom Ministerpräsidenten. "Woidke hatte viel Zeit, sein Engagement für Brandenburg zu beweisen. Das ist nicht gelungen. Groß tönen kann jeder", sagt sie. Sie wehrt sich dagegen, dass alle AfD-Wähler Rechte sein sollen. "Viele AfD-Wähler sehen, dass hier immer mehr Fremde sind und bei einem selbst reicht es für das Nötigste nicht", sagt sie. Viele seien einfach unzufrieden. "Da braucht man sich nicht zu wundern." Sie hoffe, dass die nächste Regierung die Sorgen der Bürger ernster nehme.

Auch Erkners parteiloser Bürgermeister Henryk Pilz beobachtet, dass viele unzufrieden sind. Oft ginge es ihnen dabei um Probleme, die sie in ihrem Alltag gar nicht beträfen, sagt er. Etwa, wenn sie um Sicherheitsmaßnahmen für Asylheime bitten: "Da ist nichts vorgefallen, was das rechtfertigt, aber mir wird gesagt, da sind bestimmt Terroristen dabei."

Neben der Migrationspolitik sei der Krieg in der Ukraine immer wieder Gesprächsthema. Für Pilz liegt das an den unterschiedlichen Weltanschauungen, von denen Ost- und Westdeutsche lange geprägt wurden: "Die Westdeutschen bekamen ihr ganzes Leben vom 'bösen Russen' erzählt, die Ostdeutschen vom 'bösen Ami'. Das wurde nie zusammengeführt."

"Habe von Tesla nichts als Stress"