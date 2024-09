Das Kabinett hat den Weg für eine Rentenreform frei gemacht. Kanzler Scholz strebt einen zügigen Beschluss im Bundestag an. Doch die FDP-Fraktion tritt auf die Bremse.

Die FDP-Bundestagsfraktion beharrt weiterhin auf Änderungen am geplanten Rentenpaket II. "So ist das Rentenpaket im Parlament noch nicht zustimmungsfähig", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel der "Bild". Die Pläne ließen die Beiträge für die arbeitende Mitte weiter steigen. "Die arbeitende Mitte braucht aber mehr Geld in der Tasche, und nicht weniger."