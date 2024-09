Auch über den Ukrainekrieg wurde an diesem Abend gesprochen. Baerbock betonte die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit, insbesondere bei den Verhandlungen mit Russland. Sie betonte, dass Friedensverhandlungen dringend notwendig seien, um den russischen Angriffskrieg zu beenden – der russische Präsident Wladimir Putin weigere sich jedoch weiterhin, an den Verhandlungstisch zu kommen. Man versuche seit zweieinhalb Jahren alles, um einen Frieden in der Ukraine zu erreichen, doch Russland regiere auf jedes Friedensangebot mit mehr Gewalt, so Baerbock.