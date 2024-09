Das war nicht anders zu erwarten vom Vertreter einer Partei, die vom Verfassungsschutz in Thüringen zu Recht als gesichert rechtsextrem beobachtet wird und deswegen von allen anderen Parteien kategorisch von Ämtern in den Parlamenten ferngehalten wird. Es war der große Tag der Revanche für die AfD: Wenn nicht mit euch, dann eben gegen euch. Jetzt sind wir stark genug.

Die AfD nutzt Unklarheiten im Neuland

Das Bittere daran ist: All das wäre vermeidbar gewesen. Denn so kritikwürdig Treutlers Vorgehen als Alterspräsident auch ist – die Position der AfD ist in diesem Fall nicht – wie so oft – absurd. Sie nutzt lediglich aus, dass die Geschäftsordnung des Landtags an manchen Stellen nicht deutlich ist und man sich in Thüringen nun mit einer AfD als stärkster Kraft auf politischem Neuland bewegt.