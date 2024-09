"Dann sind wir am Punkt der Staatszersetzung"

Der amtierende Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow (Linke), hat Online-Attacken auf Thüringer Verfassungsrichter scharf kritisiert. Er sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mit Blick auf den Eklat bei der konstituierenden Sitzung des Landtags, "die AfD will unsere Demokratie zerstören und zersetzen, das hat sie deutlich gezeigt". Er fügte hinzu: "Wir erleben nun zudem seit Tagen im Internet von rechts Angriffe auf die Thüringer Verfassungsrichter. Wenn so mit Staats- und Verfassungsorganen umgegangen wird, dann sind wir am Punkt der Staatszersetzung."