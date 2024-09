Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Unterstützung für eine mögliche Kanzlerkandidatur ihres Parteikollegen Robert Habeck bekräftigt. Zugleich griff die Bundesministerin CSU-Chef Markus Söder wegen dessen Absage an schwarz-grüne Koalitionen scharf an. "Mir scheint das schon was Pathologisches zu haben", sagte Baerbock am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD .

Die Grünen-Politikerin warf Söder vor, erfolgreiche schwarz-grüne Regierungsbündnisse auf Landesebene wie in Schleswig-Holstein unter Daniel Günther (CDU) oder in Nordrhein-Westfalen unter Hendrik Wüst (CDU) gezielt schlechtzureden. Baerbock attestiert Söder, Erfolge anderer wohl nicht mit seinem "großen Ego" in Einklang bringen zu können. Weiter spottete Baerbock über den bayerischen Ministerpräsidenten: "Manchmal denke ich da an so einen Teenager-Jungen, der irgendwie nicht verkraften kann, dass seine große Liebe woanders hingegangen ist."