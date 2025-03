Fischer bezieht sich mit seinen Aussagen auf den Kurs der neuen US-Regierung, vor allem das Treffen von Trump und Wolodymyr Selenskyj am vergangenen Freitag im Weißen Haus. Die USA seine in einer Situation, in der sie sich "nur selbst besiegen" könnten – Fischer stellt fest: "Ich fürchte, wir waren am 28. Februar Zeugen des Beginns dieses Niedergangs".