Die CDU in Sachsen hat eine Zusammenarbeit mit der AfD in einer Landesregierung ausgeschlossen. Jetzt regt sich allerdings Widerstand.

Sechs CDU-Mitglieder aus Sachsen haben in einem offenen Brief Gespräche mit der AfD gefordert. Man brauche "eine neue politische Kultur des Miteinanders", heißt es in dem Brief, der verschiedenen Medien vorliegt. "Der politische Gegner darf, solange er keine Gewalt anwendet, nicht als Feind gesehen werden. Dies bedeutet insbesondere, dass alle demokratisch gewählten Abgeordnete auch mit allen demokratisch gewählten Abgeordneten reden – auch mit der AfD!"