Robert Habeck , Bundeswirtschaftsminister der Grünen, hat einen umfangreichen Plan entwickelt, um der anhaltenden Wirtschaftskrise in Deutschland entgegenzuwirken. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung plant Habeck die Einrichtung eines milliardenschweren "Deutschlandfonds". Dieser Fonds soll gezielt Unternehmen bei Investitionen unterstützen, um die stagnierende Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Habeck will Stromkosten senken

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Konzepts ist die Senkung der Stromkosten. Habeck will die sogenannten Netzentgelte, also die Gebühren für den Ausbau und Betrieb des Stromnetzes, reduzieren. Auch eine Senkung der Stromsteuer ist Teil seines Plans. In der "Bild"-Zeitung betonte der Minister, dass es nun "volle Kraft für den Wirtschaftsstandort" brauche, damit Betriebe aller Größen wieder verstärkt in Deutschland investieren.

Kritik an Finanzminister Lindner

Besonders brisant ist Habecks Kritik an der Finanzpolitik Christian Lindners, die er als zu restriktiv einstuft. Sie unterscheide Deutschland von anderen erfolgreichen Ländern und sei einer der Gründe, warum es an der nötigen Investitionsdynamik mangele.

Der "Deutschlandfonds" könnte als Sondervermögen eingerichtet werden. So könnten die Mittel außerhalb des regulären Staatshaushalts verwaltet werden. Der Fonds richtet sich dabei nicht nur an kleine und mittelständische Betriebe, sondern auch an große Unternehmen und Start-ups. Damit reagiert Habeck auf Forderungen der Industrie, die bereits seit längerer Zeit mehr staatliche Investitionen in die Infrastruktur fordert. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schätzt, dass allein bis 2035 Investitionen in Höhe von 400 Milliarden Euro notwendig sind, um beispielsweise Straßen und Verkehrswege zu modernisieren.