Die deutsche Wirtschaft steht am Kipppunkt, doch die Bundesregierung zerlegt sich auf offener Bühne. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) macht nun eine klare Ansage in Richtung Ampel – und deren Chef Olaf Scholz.

Die Wirtschaft taumelt, der deutschen Industrie geht es so schlecht wie lange nicht. Tut der Kanzler Olaf Scholz (SPD) genug, um eine Abwärtsspirale zu verhindern? Daran gibt es erhebliche Zweifel – auch in der eigenen Partei. Nun erhöht auch Saarlands Regierungschefin und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) den Druck auf die Scholz-Regierung, vom Reden ins Handeln zu kommen. "Die Bundesregierung muss jetzt liefern. Wir haben kein Beschreibungsproblem, wir brauchen Taten", sagte Rehlinger am Mittwoch t-online.