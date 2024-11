Nach Spekulationen über den Verbleib von Verkehrsminister Volker Wissing in der Regierung spricht er jetzt Klartext.

Es wurde bereits gemutmaßt über den Verbleib von Verkehrsminister Volker Wissing in der Regierung. Nun äußerte er sich in einer Pressekonferenz zu seinen Absichten. Die Stellungnahme des Ministers im Wortlaut:

"Ich habe vergangene Woche meine Position zur Verantwortung in einer Regierungskoalition in einem Beitrag der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' öffentlich gemacht, damit alle meine Positionen in dieser wichtigen Frage kennen. Parteiintern war meine Haltung allen seit Langem bekannt."