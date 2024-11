Die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND) bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich von Cybergefahren sind teilweise verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht ordnete eine Neuregelung bis Ende 2026 für Regelungen an, die unter die sogenannte strategische Inland-Ausland-Fernmeldeüberwachung fallen. Bis ein neues Gesetz in Kraft tritt, müssen unter anderem Daten aus rein inländischen Telekommunikationsverkehren ausgesondert werden, wie das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mitteilte. (Az. 1 BvR 1743/16, 1 BvR 2539/16)