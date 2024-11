Vizekanzler Habeck verteidigt seinen Strafantrag wegen eines Beitrags, in dem er "Schwachkopf" genannt wurde. Bei dem Absender hatte es in der Folge eine Hausdurchsuchung gegeben.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat seinen Strafantrag wegen einer Bezeichnung als "Schwachkopf" gerechtfertigt. "Natürlich ist jetzt 'Schwachkopf' nicht die schlimmste Beleidigung, die jemals ausgesprochen wurde", sagte Habeck in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Was aber dann passiert ist, dass nämlich die Staatsanwaltschaft daraus dann den Laptop oder das Endgerät beschlagnahmt hat, also ins Haus reingegangen ist, hat mit meiner Anzeige nur als Auslösendes zu tun."

Bild mit beleidigendem Vergleich

Nun erklärte der Grünen-Kanzlerkandidat sein Vorgehen. "Ich habe mich am Anfang der Legislatur, als es so hart zuging, entschieden, Beleidigungen, Bedrohungen zur Anzeige zu bringen. Das sind sehr viele", so Habeck. "Das wird über Agenturen gefiltert und in diesem Fall kam es von der bayrischen Polizei."