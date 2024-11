In weniger als 100 Tagen wählt Deutschland wahrscheinlich ein neues Parlament – und möglicherweise auch einen neuen Bundeskanzler. Insbesondere bei der regierenden SPD brodelt es, zahlreiche Politiker der Sozialdemokraten wünschen sich den amtierenden Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten.

Die Umfragen sind eindeutig. Olaf Scholz ist als Bundeskanzler unbeliebt, in einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung landete er auf dem letzten Platz. Pistorius belegt hingegen den ersten Platz. Berichten zufolge will die SPD am Dienstag über die K-Frage beraten – daran wird Scholz nicht teilnehmen. Auf t-online dementiert die Partei allerdings, dass es bei dem Treffen um mögliche Kanzlerkandidaten gehen soll. Die Debatte beendet das bisher allerdings nicht. Im Gegenteil.