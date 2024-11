Kopiert News folgen

Boris Pistorius verkündet in einem Video an die Genossen, dass er auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet. Olaf Scholz soll es machen. Nur, mit welchen Wahlkämpfern?

Das war's. Die K-Frage in der SPD ist entschieden. Boris Pistorius verkündet in einem Video, er habe der Partei- und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass er für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers nicht zur Verfügung stehe. "Das ist meine souveräne, meine persönliche und meine ganz eigene Entscheidung", sagt Pistorius ohne eine Miene zu verziehen in die Kamera. Ein echter Parteisoldat eben. So sagt er es sogar selbst.

Jetzt soll es also doch Olaf Scholz machen.

Und natürlich ist der jetzt genau der Richtige für den Job. Wer auch sonst. "Wir haben mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bundeskanzler", sagt Pistorius brav in die Kamera. Er habe eine schon in normalen Zeiten schwierige Koalition aus drei Parteien durch die vielleicht größte Krise der letzten Jahrzehnte geführt. Aber: Wer soll das eigentlich noch glauben?

Hat Pistorius das wirklich selbst geschrieben?

Was Pistorius da erzählt, wirkt ein wenig so, als habe jemand ChatGPT gebeten: "Schreibe einen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und sag glaubhaft, dass Olaf Scholz ein guter Kanzler ist. Bitte berücksichtige dabei nicht die Nachrichtenlage der vergangenen Monate oder die Tatsache, dass die Ampelkoalition unter seiner Führung gescheitert ist." Spätestens als Pistorius anfängt, Scholz' Ukraine-Unterstützung zu loben, kann man das Ganze nicht mehr ganz ernst nehmen. Bisher hat der Verteidigungsminister hier eine offensivere Haltung eingenommen als Scholz. Also, wo steht der Prompter?

Bis gerade fand in der Partei noch eine flammende Debatte über die K-Frage statt. In Teilen der Fraktion und an der Basis wurden die Zweifel an Scholz lauter. Immer mehr Sozialdemokraten sprachen sich öffentlich dafür aus, dass Boris Pistorius der bessere Kandidat gewesen wäre. Gar nicht so unverständlich, wenn man bedenkt, dass einer von beiden der beliebteste und der andere der unbeliebteste Politiker im Land ist. Und das nicht erst seit gestern.

Trotzdem ist die Sache schwierig. Weil, wie hätte das ausgesehen? Die SPD stellt den Kanzler, aber der Kanzlerkandidat ist ein anderer? Eine schwierige Konstellation. Also hielt man in der Partei- und Fraktionsspitze an Olaf Scholz fest. Über Tage ließ man es in der Partei "grummeln". So nannte Rolf Mützenich das, was in der SPD zuletzt ins Rutschen gekommen war. Jetzt soll das Video von Pistorius dem ein Ende setzen. Jetzt sind wieder alle für Olaf. Ernsthaft?

Merz dürfte sich die Hände reiben

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz dürfte sich die Hände reiben. Wenn nicht schon vorher klar war, wie schwer der Wahlkampf für die SPD wird, dann jetzt. Geht das so weiter, haben die Genossen keine Chance mehr, den Rückstand zur Union auch nur ansatzweise aufzuholen. Zur Erinnerung: Die Ampelkoalition bricht auseinander, Scholz wird die Vertrauensfrage von den Fraktionsvorsitzenden gewissermaßen aus der Hand genommen, die Umfragen sind miserabel und in Fraktion und Partei beginnt man lautstark, an Scholz' Eignung für eine zweite Kanzlerkandidatur zu zweifeln. Wie soll der Kanzler da jetzt wieder rauskommen?

Womöglich hat man in der Parteispitze geglaubt, mit dem Ampelbruch könne ein Momentum entstehen. Man könne dadurch die eigenen Truppen mobilisieren, der Rückhalt für den Kanzler würde vielleicht sogar stärker. Ein ziemlicher Poker, bei dem man das Timing komplett vermasselt hat. Stattdessen wurde Scholz über Tage in der Öffentlichkeit von den eigenen Leuten düpiert. Die sollen doch eigentlich Wahlkampf für ihn machen. Wer soll einen Mann wählen, von dem man selbst nicht glaubt, dass er ein guter Kandidat ist?