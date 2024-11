Die AfD engagiert offenbar die rechte Medienagentur Tannwald für den Wahlkampf zur kommenden Bundestagswahl. Das berichtet "tagesschau.de" unter Berufung auf Informationen des ARD-Hauptstadtstudios. Die Agentur hatte diesen Sommer mit ihrer Version des Partyhits "Hey, was geht ab" für Schlagzeilen gesorgt.

KI-Video ging in rechten Kreisen viral

Im umgedichteten Text "Hey, was geht ab" heißt es stattdessen "Hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab". In einem dazu erstellten KI-Video ist eine tanzende, blonde Flugzeug-Crew zu sehen und als Fluggäste steigen Personen ein, die offenbar einen Migrationshintergrund haben sollen. Der Song bekam zusätzliche Aufmerksamkeit, als er bei der AfD-Wahlparty nach der Landtagswahl in Brandenburg gesungen wurde und Videos davon geteilt wurden.