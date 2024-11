Die Polizei hat am Dienstagmorgen die Privatwohnung des AfD-Landtagsabgeordneten Klaus Esser in Düren durchsucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Aachen dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Es geht um den Verdacht des Titelmissbrauchs und der Urkundenfälschung.

Esser soll Hochschulabschlüsse für einen Job bei der AfD gefälscht haben. "Es wurden Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zu einer Fraktionssitzung der AfD im Landtag am Vormittag war er nicht erschienen.

Anzeige im August

Es geht unter anderem um einen angeblichen Masterabschluss in Rechtswissenschaften an der Fern-Universität Hagen. Esser hatte den Job wegen seiner vermeintlichen Abschlüsse bekommen und 2020 angetreten. Später rückte er als Abgeordneter für die AfD in den Landtag ein.