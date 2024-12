Unmut in Partei über Unzuverlässigkeit

Seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag begründete Gava mit "gesundheitlichen Gründen". Anfang September 2024 hatte Gava öffentlich gemacht, dass er an der Autoimmunerkrankung Lupus leide, die ihn in seiner Arbeit stark einschränke. Einen Nachweis über die Erkrankung blieb Gava schuldig, wie "NOZ" und "Tagesspiegel" berichten.

In der SPD in der niedersächsischen Großstadt wuchs im Sommer 2024 jedoch die Unzufriedenheit über ihren Kandidaten, wie die "NOZ" berichtet: Gava habe Termine versäumt, die Parteiarbeit vernachlässigt und sei selten im Bundestag zu sehen gewesen. Zeitgleich wurde öffentlich spekuliert, Verteidigungsminister Boris Pistorius könnte als Kandidat in seiner Heimatstadt antreten. Pistorius kandidiert jetzt aber in Hannover.