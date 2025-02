Das BSW kommt nicht in den Bundestag. Jetzt will die Partei von Sahra Wagenknecht rechtliche Schritte prüfen – weil offenbar Tausende Auslandsdeutsche nicht wählen konnten. Ein Experte ordnet das ein.

Nach dem sehr knappen Abschneiden bei der Bundestagswahl erwägt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine rechtliche Überprüfung des Ergebnisses. Dies kündigten die Vorsitzenden Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali in Berlin an. Wagenknecht legte sich vorerst nicht fest, ob sie an der Spitze der 2024 gegründeten Partei bleiben will.