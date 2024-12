Bundeskanzler Olaf Scholz will am Montag im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. (Quelle: REUTERS/dpa-bilder)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Bundestag die Vertrauensfrage beantragt, um eine Neuwahl des Parlaments am 23. Februar herbeizuführen. Die schriftliche Erklärung des Bundeskanzlers an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) im Wortlaut:

Die Bundestagsdebatte über die Vertrauensfrage findet kommenden Montag ab 13 Uhr statt. Sollte der Kanzler, der nach dem Bruch der Ampel-Koalition eine rot-grüne Minderheitsregierung anführt, die Abstimmung wie erwartet verlieren, ist der Weg frei für eine Auflösung des Bundestags und für eine Neuwahl. Die Grünen kündigten an, sich enthalten zu wollen. Nach der Niederlage bei der Vertrauensabstimmung will Scholz den Bundespräsidenten am Montagnachmittag bitten, das Parlament aufzulösen.

Scholz hat die Opposition aufgefordert, bis Jahresende noch Entscheidungen in vier Bereichen zu unterstützen. Beschlüsse bei Kindergeld, Steuern, Deutschlandticket und Energiepreisen duldeten aus seiner Sicht "keinerlei Aufschub", so Scholz am Mittwoch in Berlin, nachdem er die Vertrauensfrage beantragt hatte. Es gehe hier um Entscheidungen, "um Arbeitsplätze zu sichern und Bürgerinnen und Bürger zu entlasten".