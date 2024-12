Markus Söder will Bayerns Energieversorgung auch mit Atomstrom aus Tschechien sichern. Ein Experte sagt: Söder hat seine Idee in keinster Weise zu Ende gedacht.

Am Donnerstag will Söder in Prag mit dem dortigen Regierungschef Petr Fiala über die Beziehungen beider Länder sprechen - ein Punkt ist dabei die Kernkraft. Söder hatte schon vor seiner Reise angekündigt, eine Allianz eingehen zu wollen: "Wir wollen eine mögliche Nutzung von tschechischer Kernkraft für unseren Strommarkt ausloten, um eine bessere Versorgung zu gewährleisten und das Netz zu stabilisieren – etwa in Form einer privilegierten Stromabnahme." Das große Ziel sei es, die bayerische Stromversorgung auf Dauer besser abzusichern.