Beisetzung des Papstes Merz reist nicht nach Rom

Von t-online , jhn Aktualisiert am 22.04.2025 - 17:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Peter Tschentscher (SPD), Olaf Scholz (SPD), Markus Söder (CSU), Friedrich Merz (CDU): Die deutsche Delegation 2023 bei der Beerdigung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. vor dem Petersdom. (Quelle: IMAGO/ULMER/imago)

Der voraussichtlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant nicht, an der Beerdigung des Papstes teilzunehmen. Stattdessen sollen zwei andere hochrangige Politiker vor Ort sein.

Trump, Selenskyj, Merz? So wird sich die Teilnehmerliste der Papst-Beerdigung wohl nicht lesen. "Herr Merz wird in Absprache mit dem Bundespräsidenten und dem amtierenden Bundeskanzler nicht an der Beerdigung des verstorbenen Papstes teilnehmen", teilte ein CDU-Sprecher am Dienstag mit. Der voraussichtlich nächste Bundeskanzler und Chef der Christdemokraten wird nicht nach Rom reisen.

Stattdessen werden aber andere deutsche Politiker teilnehmen. Der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) dabei sein, wie eine Regierungssprecherin mitteilte.

Auch andere prominente Gäste werden erwartet: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie US-Präsident Donald Trump mit First Lady Melania werden der Beerdigung von Papst Franziskus beiwohnen.

Franziskus wird aufgebahrt

Die Trauerfeier für Papst Franziskus soll am Samstag um 10 Uhr in Rom stattfinden, wie der Vatikan mitteilt. Der Leichnam von Papst Franziskus wird am Mittwoch um 9 Uhr in den Petersdom in Rom überführt, teilt der Vatikan mit. Sein Leichnam ist derzeit in einem Sarg in der Kapelle der Residenz Santa Marta aufgebahrt, wo Franziskus während seines 12-jährigen Pontifikats lebte. Dort können ihm derzeit Mitarbeiter und Beamte des Vatikans die letzte Ehre erweisen.

Auch wenn die groben Eckdaten schon bekannt sind, treffen sich die Kardinäle erst am Dienstag, um offiziell die Beerdigung von Papst Franziskus zu planen. Alle Kardinäle, die sich derzeit in Rom aufhalten, wurden eingeladen, sich um 9 Uhr im Vatikan zu versammeln. "Wir wollen dem Herrn für die Gaben danken, die er der ganzen Kirche mit dem apostolischen Dienst von Papst Franziskus, einem Pilger der Hoffnung, geschenkt hat", sagte Kardinal Mauro Gambetti, der am Montagabend die Gebete auf dem Petersplatz leitete.