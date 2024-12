Aktualisiert am 15.12.2024 - 12:27 Uhr

Aktualisiert am 15.12.2024 - 12:27 Uhr

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) heftig für seinen Auftritt in Polen kritisiert. Sein Kniefall in Warschau vor wenigen Tagen sei ein "absoluter Tiefpunkt" gewesen: Das Andenken an den großen Staatsmann Willy Brandt (SPD) habe das nicht verdient.