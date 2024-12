Die EU wollen die Grünen grundlegend reformieren. Verstöße gegen die Grundwerte sollen besser bestraft werden können, indem im Rechtsstaatsverfahren künftig mit qualifizierter Mehrheit entschieden wird. Generell soll "das Prinzip der Einstimmigkeit in allen Politikbereichen – auch in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – durch Mehrheitsentscheidungen ersetzt werden". Auch mehr Geld soll die EU bekommen. Einnahmen durch europäische Instrumente sollen mehrheitlich in den EU-Haushalt fließen.

Klima und Energie

Das zuletzt aufgeweichte Klimaschutzgesetz wollen die Grünen "evaluieren und entsprechend die Verantwortung von Sektoren stärken, in denen Klimaschutz zu wenig vorankommt", was vor allem Verkehr und Gebäude betrifft. In der EU loben die Grünen den Green Deal und das "Fit for 55"-Paket und schreiben: "Neuer Aufschieberei und Verwässerung stellen wir uns entgegen."