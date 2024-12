Haushaltsberatungen waren in vollem Gange

Umstrittenes Vorgehen

Für die vorläufige Haushaltsführung, die ab Januar greift, setzt das Finanzministerium jetzt dennoch die Etatansätze aus dem Regierungsentwurf an, was unter Experten nicht gänzlich unumstritten ist. So sagte etwa der Rechtsprofessor Hanno Kube von der Universität Heidelberg unlängst der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dieses Vorgehen sei vom "Grundgesetz nicht gedeckt", weil es sich eben nur um einen Entwurf, nicht jedoch um einen vom Bundestag als Haushaltsgeber bewilligten Etat handle. Vielmehr, so Kube, müssten sich die Etatansätze am letzten vom Bundestag aufgestellten Haushalt orientieren, also am Bundeshaushalt 2024 – dessen Volumen kleiner ist als das geplante fürs kommende Jahr.