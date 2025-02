Aktualisiert am 07.02.2025 - 17:42 Uhr

Angela Merkel bei einem Gespräch mit der "Zeit": Die frühere Bundeskanzlerin mischt sich in politische Themen ein. (Quelle: Marcus Brandt / dpa)

Ob die Veröffentlichung ihres Buches "Freiheit", die Privataudienz bei Maybrit Illner oder das "Zeit"-Gespräch am Mittwoch: Angela Merkel sucht (und findet) seit wenigen Monaten wieder die Öffentlichkeit.

Ihre Einmischung in die Flüchtlingsdebatte erregt deutschlandweites Aufsehen und wird unterschiedlich bewertet. "Sie unterliegt keinem Schweigegelübde", sagt Patrick Diekmann, die 70-Jährige verteidigend. Mauritius Kloft plädiert hingegen dafür, dass sie sich zurückhält. Das Pro & Kontra der beiden t-online-Redakteure, das Sie hier lesen können, rief bei t-online-Lesern verschiedene Reaktionen hervor.

"Wie ein Foulspiel im Fußball"

Kurt Müller schreibt: "Frau Merkel sollte sich gänzlich in ihren Ruhestand begeben. Ich war lange Zeit CDU-Mitglied, aber sie schaffte es, dass ich austrat. Sie sollte sich jetzt bitte aus der Politik raushalten, ihre Zeit ist vorbei."

"Das ist schlechter Stil"

"Ich bin froh, dass Frau Merkel sich in einer so entscheidenden Frage, wie man mit Antidemokraten umgeht und wie man europäisches Recht respektiert, nicht zurückhielt", kommentiert Helga Mauser Merkels Unverständnis dafür, dass CDU-Chef Friedrich Merz vergangene Woche Anträge durch den Bundestag bringen wollte, bei denen er in Kauf nahm, Mehrheiten mithilfe der AfD zu erreichen.