Faeser will nach Anschlag in Magdeburg "jeden Stein umdrehen"

Innenministerin kündigt Aufklärung an

Aktualisiert am 22.12.2024 - 17:00 Uhr

Nach dem Anschlag in Magdeburg sicherte Innenministerin Nancy Faeser volle Aufklärung zu. Der Täter Taleb A. wird derzeit intensiv von allen Sicherheitsbehörden überprüft.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg zugesichert, dass zur Aufklärung der Vorgänge "durch die Bundesbehörden jeder Stein umgedreht" werde. Sie sei sicher, dass dies auch durch die zuständigen Landesbehörden geschehe, erklärte Faeser am Sonntag in Berlin . Nach dem Anschlag mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten werden auch mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden geprüft.