Die Entscheidung muss gesellschaftlich getroffen werden. Ich will keinen Überwachungsstaat. Wir müssen aber verstehen, dass extrem viel in sozialen Medien passiert. Dort verbringen Menschen Stunden, nicht nur um zu kommunizieren, sondern auch um sich zu informieren. Insbesondere X und TikTok sind für deutsche Behörden oftmals eine Blackbox. Wo ist die Grenze zwischen Privatsphäre und öffentlichem Interesse? Auf solche Fragen müssen wir künftig eine Antwort finden.

Definitiv. Auf X können Menschen ungefiltert und unzensiert ihren Hass verbreiten, wie Taleb A. ja ebenfalls. TikTok halte ich aber für fast noch gefährlicher, weil hier Algorithmen noch mehr manipuliert werden. Die Zielgruppe sind insbesondere Jugendliche, die für so etwas noch empfänglicher sind. In den sozialen Medien sieht man aber auch, dass Menschen einen Diskurs besetzen, sich nur in ihrer Blase aufhalten – unabhängig davon, ob es sich um Islamismus oder Islamhass dreht.

Im Gegensatz zu einem Islamhass, der etwa von der AfD betrieben wird, stelle ich die Menschenwürde, die Demokratie, die Menschenrechte in den Mittelpunkt. Ich verunglimpfe keinen ganzen Religionsgruppen, sondern teile lediglich meine Kritik am politischen Islam und islamistischen Gruppen und ihren Ausprägungen in Teilen. Doch eine Sachlichkeit geht in den sozialen Medien schnell abhanden. Gewisse Blasen erreicht man schlicht nicht mehr, Menschen leben in ihrer eigenen Realität. Was da geschrieben wird, geht weit über sachliche Kritik hinaus.