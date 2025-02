Politik mit Fußfessel

Noch martialischer als in Handelsfragen tritt Trump bei seinem wichtigsten Wahlthema auf: Migration. Nachdem Kolumbiens Präsident Gustavo Petro die Landung von zwei US-Abschiebeflügen untersagt hatte, eskalierte Trump den Konflikt . Der US-Präsident drohte Kolumbien massive Strafzölle und Wirtschaftssanktionen an. Kaffee, Blumen und Rohöl aus Kolumbien hätten über Nacht deutlich teurer werden können. Petro knickte schließlich ein und erklärte sich bereit, die Abschiebungen unter neuen Bedingungen zu akzeptieren.

Dabei inszenierte Trump die Abschiebungen öffentlichkeitswirksam: Menschen in Handschellen, Fußfesseln und Metallketten wurden in Militärmaschinen verfrachtet, Bilder davon kursierten in den Medien. Kolumbien wollte zunächst nicht mit dieser Symbolik in Verbindung gebracht werden, lenkte aber nach Trumps ökonomischem Druck ein. Die Abschiebeflüge gingen weiter – und Trump präsentierte sich erneut als starker Führer, der andere Regierungen zum Gehorsam zwingt.

Ein Angriff auf trans Rechte

Neben der Migration ist Miller auch für Trumps Innenpolitik zuständig. Diese ist geprägt von einem Kulturkampf gegen Programme für Diversität, Gleichheit und Inklusion (D.E.I). Sie richtet sich unter anderem auch gegen trans Personen. Mit einem neuen Dekret hat er trans Frauen nun die Teilnahme am Frauensport verboten. Schulen und Hochschulen, die trans Athletinnen die Teilnahme erlauben, könnten ihre Bundesförderung verlieren. "Der Krieg gegen den Frauensport ist beendet", erklärte Trump selbstzufrieden. Kritiker warnten vor einer verfassungswidrigen Diskriminierung, Menschenrechtsgruppen kündigten Klagen an.

Ob in Gaza, in Panama oder im Kulturkampf: Trump setzt auf die Strategie des maximalen Tabubruchs. Seine Ankündigungen sind so extrem, dass sie Empörung auslösen – und seine Leute dann mit vermeintlich besänftigenden Erklärungen nachziehen müssen. Doch das eigentliche Ziel ist dann längst erreicht: Trump bestimmt die Debatte, drängt Gegner in die Defensive und präsentiert sich als unbeirrbarer Kämpfer für seine Agenda. Dass sich manche seiner Ankündigungen nie realisieren lassen, spielt kaum eine Rolle. Am Ende bleibt der Eindruck: Trump kommt offenbar mit allem durch.