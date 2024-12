Faeser hatte sich zum Angriff auf die Berliner Politikerin Franziska Giffey zu Wort gemeldet und ein "ganz deutliches Stopp-Signal" und Schutz und Unterstützung für alle Angegriffenen gefordert. In den 831 Kommentaren meldete sich auch Taleb al-Abdulmohsen, offenbar ohne den Argwohn der Behörden zu erwecken. "It's very likely that I will die this year in order to bring justice" (Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich dieses Jahr sterbe, um Gerechtigkeit zu schaffen), schrieb er unter Faesers Beitrag, und verwies auf einen weiteren eigenen Post. In diesem kündigte er an, dass der "deutsche Terrorismus" zur Rechenschaft gezogen werden müsse.