Spezialkräfte der Polizei (Symbolbild): An dem Zugriff am ersten Weihnachtsfeiertag war auch ein SEK beteiligt. (Quelle: imago stock&people)

Die Polizei in Brandenburg hat einen Jugendlichen aus dem Landkreis Teltow-Fläming wegen möglicher Anschlagspläne in Gewahrsam genommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Den Ermittlern seien mutmaßlich politisch motivierte Anschlagsplanungen in der Weihnachtszeit bekannt geworden, an Heiligabend hätten sich die Informationen verdichtet, hieß es. Nähere Angaben zu den Anschlagsplänen machten die Beamten zunächst nicht.