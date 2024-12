Die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta hat sich mit einer harschen Beleidigung des Bundeskanzlers Olaf Scholz Kritik eingefangen – und am Samstagmorgen schließlich um Entschuldigung gebeten. Auf X schrieb sie: "Ich entschuldige mich für die Wortwahl und die Benutzung des Begriffs Arschloch." Ihre Formulierung habe "nicht den Anforderungen an einen fairen Wahlkampf" entsprochen, räumte Piechotta ein.

In einem Podcast hatte die Leipziger Bundestagsabgeordnete zuvor behauptet, dass Scholz europapolitisch isoliert sei. In diesem Kontext sagte sie dann: "Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist."