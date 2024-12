Die Grünen-Politikerin Paula Piechotta hat Bundeskanzler Olaf Scholz heftig beleidigt. In ihrem Weihnachtsvideo "Ostgrün – Schöne Bescherung" sagte Piechotta am 24. Dezember: "Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist." Später erklärte sie bei X, sie habe Scholz nicht beleidigt, sondern nur auf die Meinung in der SPD hingewiesen.