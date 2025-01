Der Reichstag in Berlin (Archivbild): Bürger spenden, um die Staatsschulden zu tilgen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Trotz Schuldenbremse steht Deutschland tief in der Kreide. Das hat hunderte Bürger zu einem großzügigen Schritt veranlasst.

Um dem deutschen Staat aus den Schulden zu helfen, gibt es einen überraschend direkten Weg, der jedem Bürger offen steht: Spenden an das Schuldentilgungskonto des Bundes. Wie der "Stern" unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium berichtet, wurde dieses Werkzeug 2024 allerdings kaum genutzt. In den letzten zwölf Monaten kamen Spenden in Höhe von 74.455,87 Euro zusammen. Zum Vergleich: Die Schuldensumme beträgt momentan etwa 1,6 Billionen Euro.