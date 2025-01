Auto rast in Hotelpool

Die Bundesspitze wollte das BSW-Chaos in Hamburg offenbar der dortigen Spitzenkandidatin Zaklin Nastić anlasten. Dabei war Sahra Wagenknecht selbst schon vor Monaten in Kontakt mit den Quertreibern des BSW – und scheiterte daran, den Konflikt zu lösen.

Die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, wurde schon vor Monaten vor dem Chaos im Landesverband in Hamburg gewarnt. Das geht aus E-Mails zwischen den sogenannten "BSW-Rebellen" und der Parteichefin hervor, die dem Nachrichtenportal t-online vorliegen. Den Konflikt, der zwischenzeitlich mit der Entmachtung ihrer einstigen Vertrauten Zaklin Nastić endete, konnte sie trotzdem nicht schlichten.

Kritiker in der noch jungen Partei werfen Wagenknecht darum mangelnde Organisation vor und beklagen gleichzeitig autoritäre Strukturen innerhalb des Bündnisses. Vor allem im Landesverband Hamburg ist die Stimmung schlecht.

Das Chaos im Norden könnte dabei auch auf dem heutigen Bundesparteitag in Bonn zum Problem für die Namensgeberin werden. Werden sich weitere Kritiker zu Wort melden?

Kritiker formierten sich früh

Die BSW-Rebellen aus Hamburg sind mittlerweile zum Sinnbild einer kippenden Stimmung im Bündnis Sahra Wagenknecht geworden. t-online berichtete zuerst darüber, dass Dejan Lazić und Norbert Weber fehlende demokratische Strukturen innerhalb der Partei beklagten. Zuletzt eskalierte die Situation, weil die beiden, gemeinsam mit einigen anderen kritischen Geistern innerhalb des Hamburger Bündnisses, einen eigenen Landesverband und auch einen Bezirksverband Hamburg-Mitte/Nord gegründet hatten.

Sie wollten damit unter anderem die umstrittene Aufnahmepraxis des BSW umgehen, der zufolge nur vom Bundesvorstand in Berlin genehmigte Personen in die Partei und ihre Landesverbände aufgenommen werden dürfen. Sie sind überzeugt, dass das gegen das Parteienrecht verstoße. Und sie klagten gegen den Ablauf des Parteitages in Hamburg, weil ein Mitglied des Bundesvorstandes die Sitzung im Präsidium leitete. Diese Maßnahme, die entweder als Unterstützung oder als Einflussnahme aus Berlin gewertet werden kann, ist satzungswidrig. Der Parteitag musste wiederholt werden (t-online berichtete).

Mittlerweile wurden Lazić und Weber alle Mitgliederrechte entzogen und sie sollen aus der Partei ausgeschlossen werden. Die Begründung: unter anderem parteischädigendes Verhalten. Dabei war ihr Anliegen eigentlich das genaue Gegenteil: demokratische Strukturen und Mitgliederbeteiligung. Das Chaos in Hamburg führte dazu, dass das BSW bundesweit belächelt wurde.

Bauernopfer Nastić

Das prominenteste Bauernopfer war die Hamburger Spitzenfrau und einstige Wagenknecht-Vertraute Zaklin Nastić. Sie verkündete am Freitag zunächst, nicht als Spitzenkandidatin anzutreten, wurde nach t-online-Informationen dazu aber offenbar vom Bundesvorstand gedrängt. Der "Berliner Zeitung" bestätigte Nastić, dass die Pressemitteilung der Bundespartei nicht mit ihr abgestimmt gewesen sei. Sie wurde für das Chaos in Hamburg verantwortlich gemacht. Nachdem mehrere Medien das berichtet hatten, kam es am Samstag zum Rückzug vom Rückzug: Nastić kandidierte für Listenplatz 1. Alles sei ein großes Missverständnis gewesen, hieß es.

Hinter den Kulissen schütteln derweil viele BSW-Mitglieder den Kopf. Und jetzt kommt heraus: Das Chaos hätte auch verhindert werden können – und zwar von Sahra Wagenknecht persönlich. Denn die BSW-Rebellen hatten sich frühzeitig per E-Mail an die Parteichefin gewandt. Diese Mails liegen t-online vor. Sie sind Bestandteil eines Verfahrens am Schiedsgericht der Partei.

Schon im März Kontakt mit Wagenknecht

Schon im März 2024 hatten sich Lazić und Weber erstmals an Wagenknecht persönlich gewandt. Weil sie keine Antwort bekamen, schrieben sie im Juni unter Verweis auf die erste Mail noch einmal. Im Juli noch ein drittes Mal. Inhalt der Schreiben, die t-online vorliegen: die Bitte um Klärung. Sie hofften, dass Wagenknecht ihnen jetzt helfen könne.