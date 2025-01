Aktualisiert am 20.01.2025 - 15:31 Uhr

Nach dem Skandal um mutmaßlich erfundene Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Stefan Gelbhaar kündigt die Grünen-Spitze eigene Untersuchungen an.

Die Grünen-Spitze will juristisch gegen die Berliner Bezirkspolitikerin vorgehen, die Belästigungsvorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar (Grüne) erfunden haben soll.

Gleichzeitig erklärte Bundesvorsitzender Felix Banaszak, dass sieben Personen an ihren Vorwürfen gegen Gelbhaar festhielten. Diese Betroffenen hätten "Meldungen in eigener Sache vorgetragen". Die Partei will den Vorwürfen nun mit einer neuen internen Kommission nachgehen.