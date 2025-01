Diese Partei bekommt am meisten Geld vom Staat

209,6 Millionen Euro gab Deutschland 2023 für die Parteienfinanzierung aus. Wie viel Geld eine Partei bekommt, ist an Wahlerfolge und private Einnahmen gekoppelt.

Die politischen Parteien in Deutschland erhalten jährlich staatliche Zuschüsse, die sich an ihrem Wahlerfolg und privaten Einnahmen orientieren. Im Jahr 2023 betrug die maximale Gesamtsumme dieser Finanzierung 209,6 Millionen Euro, wie aus Daten des Deutschen Bundestages hervorgeht.

So wird die Parteienfinanzierung berechnet

Absolute und relative Obergrenzen

Höhe der finanziellen Zuwendungen für Parteien 2023

Die Verteilung der staatlichen Mittel orientiert sich stark an Wahlerfolgen. Im Jahr 2023 erhielten die großen Parteien folgende Summen:

Tricksereien und Gesetzesänderungen

Bis zum Jahr 2016 konnten Parteien ihre Eigeneinnahmen durch wirtschaftliche Aktivitäten künstlich in die Höhe treiben. So verkaufte die AfD Goldbarren nahezu zum Einkaufspreis, verbuchte aber die gesamten Verkaufserlöse als Einnahmen. Ähnlich handelte Die Partei, indem sie 100-Euro-Scheine für 80 Euro verkaufte und so ihren Umsatz erhöhte. Beide Fälle eint, dass Verkäufe nicht getätigt wurden, um "echte" Einnahmen zu generieren – denn das taten sie nicht –, sondern mit dem Ziel, höhere "Einnahmen" verbuchen zu können.