Messerangriff in Aschaffenburg

Trauerkerzen, Blumen und Kuscheltiere liegen am Eingang vom Park Schöntal in Aschaffenburg. (Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand/imago-images-bilder)

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg eine Stärkung der Sicherheitsbehörden noch vor der Bundestagswahl . "Wir brauchen jetzt schnelle Lösungen", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die aktuelle Debatte um Zuwanderung werde der tatsächlichen Situation nicht vollständig gerecht. "Die Vollzugsprobleme der Ausländerbehörden und fehlende Abschiebeplätze sind politisch weiterhin nicht gelöst und können nicht per Anweisung, sondern nur in Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesregierungen gelöst werden", sagte er.

GdP will psychisch kranke Menschen überwachen

Seine Gewerkschaftskollegen in Bayern sehen in der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg eine neue Qualität der Gewalt. "Mit der Ermordung eines Kleinkinds ist eine Schwelle überschritten, die jetzt endlich entschiedenes Handeln erfordert", teilte der GdP-Landesverband mit. "Die Zeiten des bloßen Redens und Beileidsbekundungen und politischer Diskussionen muss ein Ende finden."

Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Kompetenzen

Nach dieser Tat, die sich einreihe in Angriffe wie in Magdeburg oder Solingen müsse in die Innere Sicherheit investiert werden. Die Gewerkschaft fordert darum mehr Kompetenzen für die Polizei, bessere technische Ausstattung, mehr Videoüberwachung und mehr Personal.